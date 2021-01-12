فتح باب التسجيل للمشاركة في منصة «شباب من أجل الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المنتدى الافتراضي لمنصة «شباب من أجل الاستدامة»، والذي يتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية الشبابية تقام على مدى ثلاثة أيام، 18 و20 و21 يناير المقبل.

وتقام منصة «شباب من أجل الاستدامة» تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وتهدف هذه المبادرة التي تمتد على مدار العام، إلى الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم بشكل عملي، وتمكينهم لكي يصبحوا قادة للاستدامة في المستقبل. وتسعى المنصة إلى استقطاب 50 ألف شاب من مختلف أنحاء العالم، بحلول عام 2030 من خلال الدمج بين البرامج التدريبية والخبرة العملية. وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة «مصدر»: «تحظى دولة الإمارات بمكانة عالمية رائدة في مجال تمكين الشباب، وتحفيزهم على لعب دور فاعل في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة»، وأكدت فواز التزام منصة «شباب من أجل الاستدامة»، بتزويد الشباب حول العالم بالمهارات التي يحتاجونها من أجل قيادة أجندة الاستدامة العالمية، والتي تشكل أحد أهم الموضوعات التي يجري تداولها في الوقت الراهن. ويقام المنتدى الافتراضي لمنصة «شباب من أجل الاستدامة» بدعم من دائرة الطاقة في أبوظبي الشريك الرئيسي للمنتدى، ويتيح فرصة فريدة للشباب للاستماع إلى نخبة من المتحدثين البارزين الذين سيشاركون خبراتهم، ويقدمون تصوراتهم حول الدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبه الشباب في دفع أجندة الاستدامة نحو الأمام.