فنادق دبي تستعيد 90% من مستويات ما قبل الجائحة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

نجح القطاع الفندقي في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي في استعادة أكثر من 90% من مستويات الإشغال والأسعار التي كان عليها في الشهر ذاته من العام 2019، قبل جائحة كوفيد- 19، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر»، التي أشارت إلى تسجيل فنادق الإمارة أعلى متوسط أسعار وعائد على الغرفة منذ يناير 2020، وأعلى متوسط إشغال منذ شهر فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في البحوث والاستشارات الفندقية، أن متوسط إشغال فنادق دبي في شهر ديسمبر 2020 بلغ أكثر من 71% بانخفاض نسبته 10% فقط عن متوسط إشغال الشهر المماثل في عام 2019، وذلك رغم التأثيرات الكبيرة التي أحدثتها جائحة كوفيد- 19 على صناعة السياحة والسفر حول العالم، ما يعني أن القطاع نجح رغم القيود العالمية على السفر في استعادة 90% من مستويات الإشغال السابقة.

وعلى صعيد متوسط الأسعار، أوضحت المؤسسة أن متوسط أسعار الغرف الفندقية المتاحة في دبي بلغ خلال شهر ديسمبر 2020 نحو 608.9 درهم في اليوم، بانخفاض قدره 9.1% فقط عن متوسط الشهر ذاته من عام 2019، في حين بلغ متوسط العائد على الغرف المتاحة نحو 432.34 درهم، بانخفاض نسبته 18.2% عن متوسط شهر ديسمبر 2019.

وأشار التقرير إلى أنه في حين سجلت فنادق الإمارة خلال ديسمبر أعلى متوسط أسعار وعائد على الغرفة، منذ شهر يناير 2020، وتسجيل أفضل معدل إشغال منذ فبراير الماضي، فقد تمكنت كذلك من تسجيل أعلى متوسط إشغال وعائد وسعر على أساس يومي خلال العام وذلك يوم 31 ديسمبر، عندما بلغ متوسط الإشغال مستوى 82%، وارتفاع متوسط سعر الغرفة إلى 1.363 درهم، وارتفاع متوسط العائد إلى 1.119 درهم.

ووفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بلغ معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية في الإمارة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2020 نحو 52%، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 65%، مقابل 62% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم بنسبة 58%، فيما حققت الفنادق من فئة أربع نجوم، والفنادق من فئة خمس نجوم، معدلات إشغال بلغت 51 و42% على التوالي.

وبحسب البيانات، ارتفعت فترة إقامة النزلاء بنسبة 23.5% إلى 4.2 ليلة فندقية، مقابل 3.4 ليلة في نفس الفترة من عام 2019، وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 329 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 172 درهماً.

واستقبلت دبي نحو 1.1 مليون زائر دولي في خمسة أشهر خلال الفترة الممتدة بين يوليو ونوفمبر 2020، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية في السابع من يوليو الماضي.

وسجلت أعداد الزوار الدوليين خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوى خلال تلك الفترة بنحو 343 ألف زائر مقابل 341 ألفاً في أكتوبر السابق عليه، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».