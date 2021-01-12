جمارك دبي تنضم إلى «نظم تخطيط الموارد الحكومية»

دبي (وام)

أعلنت «دبي الذكية» عن انضمام «جمارك دبي» إلى «نظم تخطيط الموارد الحكومية» التي توفر مجموعة متكاملة وآمنة وموحدة من الحلول المركزية لمكاتب الدعم والإسناد التي تقدمها دبي الذكية وتطبقها أكثر من 72 جهة حكومية، ويستفيد منها أكثر من 75 ألف موظف في دبي.

وسوف تمكّن النظم في العمليات الداخلية للهيئة وصول المديرين والموظفين إلى أكثر من 40 نظاماً وتطبيقاً ذكياً، ما يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة في مختلف الإدارات وتنظيم سير العمليات وخفض التكاليف وتوفير الوقت. وتمكن «نظم تخطيط الموارد الحكومية» الجهات من إدارة جميع العمليات الداخلية في المجالات المالية واللوجستية والموارد البشرية، بما في ذلك الرواتب والتوظيف والاقتطاعات المالية وسلسة الموردين وإدارة الأصول.

وقال يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية ان انضمام جمارك دبي إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية يمثل خطوة كبيرة في تعزيز تطبيق تلك النظم في مختلف الجهات الحكومية في دبي حيث تمثل جمارك دبي أحد أهم تلك الجهات لما تحظى به عملياتها من أهمية بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في الإمارة. وتهدف دبي الذكية خلال الفترة المقبلة إلى إضافة المزيد من الجهات تحت مظلة نظم تخطيط الموارد الحكومية من أجل استمرار دعم عملية التكامل والترابط الحكومي في حكومة دبي وبما يخدم توجهاتها نحو التحول الذكي والرقمي في الإمارة.

وثمّن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي انضمام الدائرة لنظم تخطيط الموارد الحكومية لحكومة دبي وإدارة عمليات وخدمات الدائرة من خلال مظلة دبي الذكية والعمل بروح الفريق الواحد.