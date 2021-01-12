«تنظيم الاتصالات» تنظم اجتماع مؤشر الخدمات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الأول لعام 2021 للفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وحضر الاجتماع الذي أقيم افتراضياً أعضاء الفريق الذين يمثلون 11 جهة اتحادية، بالإضافة إلى الحكومات الإلكترونية والرقمية المحلية.

واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال البيانات المفتوحة، والتطور الكبير الحاصل على بوابة البيانات المفتوحة لدولة الإمارات، حيث انتقلت دولة الإمارات إلى المرتبة الـ 16 عالمياً في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN)» لعام 2020، الذي تصدره «منظمة البيانات المفتوحة»، ويشمل 187 دولة، لتسجل بذلك قفزة مقدارها 51 مرتبة دفعة واحدة، مقارنة مع تقرير عام 2018.