«فالترانس» تنضم لعضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت شركة فالترانس، المتخصصة في صناعة النقل، لعضوية «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج»، الذي يضم ائتلافاً من كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية.

تم التوقيع على مذكرة الانضمام أمس في دبي، بحضور الشيخ سعود بن سهيل آل مكتوم عضو مجلس إدارة فالترانس، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومنصور خليفة الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة فالترانس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النمو لدى شركة فالترانس التي تتخذ من دبي مقراً لها، وأهمية هذه العضوية في تمكين الشركة من توظيف خبراتها التكنولوجية، وسعيها لتفعيل الحوارات المشتركة الهادفة لامتداد شبكة أعمالها، واستكشاف الفرص النوعية، سعياً للوصول إلى الأسواق الأخرى.

وعملت «فالترانس» على تبني التكنولوجيا في صناعة النقل وابتكار وتطوير أول نظام ذكي يدمج تقنيات مختلفة مثبتة لأتمتة صناعة مواقف السيارات، في دولة الإمارات، حيث تمتاز هذه التكنولوجيا بانخفاض انبعاثات الكربون وتطوير ثقافة الاستدامة البيئية.