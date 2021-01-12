عدد المسافرين جواً في أميركا يهبط 61%

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة النقل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران في الولايات المتحدة انخفض 61% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه في 2019، إذ تواصل جائحة فيروس كورونا تقويض السفر الجوي.

والانخفاض أقل قليلاً من هبوط بلغ 62% في أكتوبر.

ونقلت أكبر 21 شركة طيران أميركية 28.5 مليون مسافر في نوفمبر، انخفاضاً من 72.8 مليون مسافر في نوفمبر 2019.

وهذا أدنى تراجع شهري منذ أبريل عندما هوى نشاط السفر الجوي إلى ثلاثة ملايين مسافر، بانخفاض 96%.