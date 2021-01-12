الجنيه الإسترليني يقفز بعد تصريحات عن الفائدة

لندن (رويترز) - قفز الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدت تصريحات لآندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي، عن جدوى أسعار الفائدة السلبية، إلى كبح بعض التوقعات لأسعار للفائدة دون الصفر في بريطانيا.

وقال بيلي اليوم إن هناك «الكثير من المشاكل» فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر وإن مثل هذه الخطوة قد تضر البنوك.

وصعد الإسترليني، الذي يستفيد بالفعل من تحسن الرغبة في المخاطرة، 0.7% إلى 1.3620 دولار بحلول الساعة 15.55 بتوقيت جرينتش.

وارتفع 0.5% مقابل العملة الأوروبية إلى 89.49 بنس لليورو.