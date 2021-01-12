سوقا أبوظبي ودبي تقودان ارتفاعات الأسواق العربية

دبي (رويترز) - واصلت سوقا أبوظبي ودبي سلسلة مكاسبهما، اليوم الثلاثاء، وقادتا الأسواق العربية. ودعمت أسهم القطاع المالي المؤشر الرئيس لسوق أبوظبي للأوراق المالية ليصعد لرابع جلسة على التوالي.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.4%، إذ تقدم سهم بنك أبوظبي الأول، 0.9%، في حين زاد سهم بنك أبوظبي الإسلامي واحداً بالمئة.

وفي سوق دبي المالي، زاد مؤشر الأسهم الرئيس 0.1%، مدعوماً بصعود 1.2% لسهم بنك دبي الإسلامي وارتفاع 0.9% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل المؤشران القياسيان لأبوظبي ودبي مكاسب في سبع من إجمالي ثماني جلسات منذ بداية العام.

ومما دعم المكاسب الأوسع نطاقاً في المنطقة اليوم، أن قفزت أسعار النفط إلى ذروة 11 شهراً صوب مستوى 57 دولاراً للبرميل، إذ يعوض تقلص الإمدادات والتوقعات بنزول مخزونات البترول الأميركية المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً.

تعتزم السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يومياً إضافية في فبراير ومارس للحيلولة دون زيادة المخزونات. ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير الإمدادات في الولايات المتحدة نزول مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي.

وارتفع المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.2%. وكان سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية الأفضل أداء على المؤشر بصعوده 1.4%.

وربح سهم شركة العمران للصناعة والتجارة المصنعة لمكيفات الهواء حوالي عشرة بالمئة، في حين تقدم سهم الشركة المالية المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 8.8%.

وفي قطر، أنهى المؤشر تعاملات اليوم دون تغير يذكر.

وفي البحرين ربح المؤشر 0.4% ليسجل 1458 نقطة، كما صعد المؤشر في الكويت 0.6% إلى 6169 نقطة.

بينما تراجع المؤشر في سلطنة عمان 1.4% إلى 3675 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5%، مدعوماً بصعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد، 2.1%.

أبلغ البنك المركزي المصري البنوك إنه لن يسمح لها بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك «تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد-19».

وانخفضت بعض أسهم القطاع المالي الأخرى مثل سهم كريدي أجريكول مصر وسهم البنك المصري لتنمية الصادرات اللذين هبطا 8.3% و2.2% على الترتيب.

وأغلق المؤشر العام للبورصة الأردنية مرتفعاً بنسبة 1.55% إلى 1706.99 نقطة في حين بلغت قيمة التداولات 6.5 مليون دينار مقارنة مع 8.2 مليون في الجلسة السابقة.