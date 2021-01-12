«اقتصادية دبي» تصدر 42.64 ألف رخصة جديدة خلال 2020



دبي (الاتحاد)

أكدت اقتصادية دبي استمرارية تنافسية دبي، وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أصدرت الدائرة 42,64 ألف رخصة جديدة، خلال 2020، مقارنةً بـ40,891 ألف رخصة تم إصدارها عام 2019، وبمعدل نمو قدره 4%، حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي.

وأفاد التقرير بأن الرخص الجديدة الصادرة في 2020 امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية 27,31 ألف بنسبة 64%، تبعتها الأنشطة التجارية 14,75 ألف بنسبة 35%، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة السياحية والصناعية. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال العام 2020 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 22,28 ألف رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 20,29 ألف رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 71 رخصة تجارية جديدة، وتوزعت هذه الرخص في أبرز مناطق فرعية بدبي خلال العام الماضي، وشملت مناطق: الخبيصي، والفهيدي، والقرهود، والمركز التجاري الأول، وبرج خليفة، وبورسعيد، وعود المطينة الثالثة، وعود ميثاء، وهور العنز شرق.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال العام 2020 وصل إلى 346,37 ألف معاملة، مقارنةً بـ 337,75 ألف معاملة، بمعدل نمو قدره 3%، ما يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 162,76 ألف خلال العام 2020 مقارنةً بـ 141,79 ألف معاملة تجديد تمت خلال 2019 وبمعدل نمو قدره 15%، ما يؤكد الاستفادة الكبيرة من حزم الحوافز الاقتصادية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم مجتمع الأعمال في الإمارة، والتي أتاحت إمكانية تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية إلى 92,58 ألف معاملة، مقارنةً بــ 67,81 ألف معاملة تجديد تلقائي خلال عام 2019، وبمعدل نمو يصل إلى 36.5%. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 51,17 ألف إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 40932 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية خلال عام 2020 إلى 10680 تصريحاً.