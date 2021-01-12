بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح والمستثمرون يترقبون الإفصاحات

نيويورك (رويترز) - بدأت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية جلسة التداول، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف، بينما يترقب المستثمرون انطلاق موسم الأرباح هذا الأسبوع بحثاً عن قرائن على قوة الشركات الأميركية والاقتصاد وينتظرون تفاصيل الحزمة القادمة من تحفيز اقتصادي رسمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.02% إلى 31015.01 نقطة عند الفتح في بورصة وول ستريت بينما زاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.05% إلى 3801.62 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.20% إلى 13062.06 نقطة.