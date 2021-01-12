اللقاح يحدد المستوى المستهدف لنمو اقتصاد فرنسا

باريس (رويترز) - قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تواجه «تحدياً» في تحقيق توقعاتها لنمو اقتصادي ستة بالمئة هذا العام، مضيفاً أن النمو في 2021 يتوقف على مدى السرعة في توزيع لقاحات كوفيد-19.

وقال لو مير إنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن فرنسا قد تشهد تعافياً اقتصادياً كبيراً في النصف الثاني من هذا العام.