الاتحاد الأوروبي «يأسف» لفرض واشنطن رسوماً جمركية وينتظر بايدن





بروكسل (أ ف ب)

قالت بروكسل، إنها «تأسف» لدخول قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الأوروبية حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في إطار نزاع طويل الأمد بين إيرباص وبوينج، معربة عن أملها في تسوية الخلاف مع تسلم جو بايدن قريبا السلطة.

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية «نأسف لأن الولايات المتحدة اختارت إضافة سلع أخرى من الاتحاد الأوروبي إلى قائمتها الانتقامية».

وأكدت أن المفوضية الأوروبية «تتوق» للانخراط «بشكل بناء مع الإدارة الأميركية الجديدة لتسوية هذا الخلاف طويل الأمد كجزء من برنامج عبر الأطلسي المتجدد».

أعلنت واشنطن نهاية العام أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على سلع فرنسية وألمانية إضافية، من نبيذ غير فوار وكونياك، وقطع طائرات كانت إلى حد الآن معفية من الرسوم فيما تخضع الطائرات الجاهزة لرسوم تبلغ نسبتها 15%.

تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية دونالد ترامب، والتي تدهورت خلالها العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

وتضاف الرسوم الأميركية الأخيرة على تلك التي فرضتها واشنطن عام 2019 على السلع الأوروبية المستوردة من نبيذ وأجبان وزيت الزيتون والويسكي والطائرات.

وكانت منظمة التجارة الدولية أجازت لواشنطن اتّخاذ هذه الخطوة.

وفي أكتوبر، أجازت المنظمة أيضا للاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية المستوردة.

ومنذ أكتوبر 2004، يتبادل الطرفان الاتهامات بدعم شركتي صناعة الطائرات التابعتين لكل منهما بما ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية للمنافسة العادلة.

وفي أشد عقوبة تفرضها منظمة التجارة العالمية، تم السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم على استيراد سلع وخدمات أوروبية تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار سنويا.

وفي إجراء مماثل، فرض الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية على ما قيمته 4 مليارات دولار من الصادرات الأميركية منذ بداية نوفمبر.



