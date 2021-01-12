«الشارقة لإدارة الأصول» تطلق منصة «شرّاي» لتجارة السيارة

الشارقة (الاتحاد) - أطلق قطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة - منصة «شرّاي» بهدف دعم عمليات بيع وشراء السيارات في سوق الحراج بالشارقة وتسهيل عمليات تجارة السيارات ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال مواكبة التطور التكنولوجي في جميع القطاعات، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة الشارقة وأهدافها القائمة على تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتطور.

وتتيح المنصة الرقمية وتطبيق «شرّاي» الذكي الفرصة للتجار والجمهور التسوق بسهولة والوصول إلى سوق الحراج للسيارات لعرض سياراتهم فقط الجديدة والمستعملة، ما يمكن التجار للوصول إلى نطاق واسع من المتعاملين والزبائن من السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية، وفق أفضل المعايير التقنية.

وقال محمد بن عيسى المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول: ندخل من خلال إطلاق منصة «شرّاي» الرقمية والتطبيق الذكي في مرحلة جديدة من التجارة الإلكترونية، والتي ستعود بالنفع والفائدة لمصلحة تجار سوق الحراج في المرحلة الأولى فيما يتمكن مستخدمو منصة وتطبيق «شرّاي» من التجار والشركات والأفراد من داخل الدولة وخارجها من الاستفادة من جميع الخدمات في المرحلة الثانية ضمن خطط توسيع نطاق الاستخدام.