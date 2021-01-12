103 ملايين دولار استثمارات يابانية في مكونات السيارات بالمغرب

الرباط (رويترز) - قالت وزارة الصناعة المغربية اليوم الثلاثاء: إن شركتي صناعة ضفائر الكابلات اليابانيتين يازاكي وسوميتومو تعتزمان إنشاء مصانع جديدة في المغرب، بتكلفة إجمالية 103 ملايين دولار، للتوريد لقطاع صناعة السيارات.

وقالت الوزارة: إن يازاكي ستشيد ثلاثة مصانع جديدة في طنجة والقنيطرة ومكناس بقيمة 52 مليون دولار، بينما ستؤسس سوميتومو مصنعها الخامس في المغرب في الدار البيضاء بتكلفة 51 مليون دولار.

وذكرت الوزارة أن مصنع سوميتومو سيصدر إنتاجه إلى شركتي صناعة السيارات إف.سي.إيه وسي.إن.إتش جلوبال.

وتضم المغرب مصانع إنتاج لشركتي صناعة السيارات الفرنسيتين رينو وبي.إس.إيه، مما يشجع الاستثمار من جانب موردي مكونات السيارات.

ويأتي قطاع السيارات في مقدمة الصادرات المغربية، على الرغم من انخفاض صادراته عشرة بالمئة إلى 6.6 مليار دولار في أول 11 شهراً من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.