«فورد» تغلق مصانعها في البرازيل

ساو باولو (أ ف ب) -أغلقت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات آخر ثلاثة مصانع لها في البرازيل، وتسريح نحو 5 آلاف عامل في هذا القطاع الذي يواجه أزمة بسبب وباء كوفيد-19.

وذكرت في بيان «تتوقف فورد عن الإنتاج، وزاد الوباء من كمية الإنتاج غير المستخدمة وأدى انخفاض المبيعات إلى سنوات من الخسائر الضخمة».

أوضحت الشركة المصنعة أن إعادة الهيكلة هذه تمثل ما قيمته 4.1 مليار دولار، منها 2.5 مليار في 2020 و1.6 مليار في 2021.

ونقل البيان عن رئيس الشركة جيم فارلي «نعلم أن هذه القرارات صعبة للغاية، لكنها ضرورية لخلق شركة سليمة ومستدامة».

وسبق أن أغلفت فورد، في إطار خطة إعادة هيكلة في العالم، خلال فبراير 2019، أقدم مصنع لها في البرازيل، والذي كان يقوم بتشغيل أكثر من 3 آلاف شخص في المنطقة الصناعية التاريخية في مدينة ساو برناردو دو كامبو، قرب ساو باولو.

وأضافت الشركة المصنعة للسيارات أن الإنتاج سيتوقف «مباشرة» في مصانع كاماكاري (شمال شرق) وتوباتيه (جنوب شرق)، وأن «تصنيع أجزاء معينة فقط سيستمر لبضعة أشهر لضمان خدمة ما بعد البيع».

يواصل المصنع في هوريزونتي بولاية سيارا (شمال شرق) العمل «حتى الربع الرابع من عام 2021».

وستبقي فورد في البرازيل على مقرها الإداري ومركز تطوير المنتجات وميدان الاختبار.

وأفادت الشركة بأن هذه الخطة لا تشمل المصانع في الأرجنتين ومشروع المصنع في أوروجواي، أو أنشطة المبيعات في أماكن أخرى في أميركا الجنوبية.

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في البرازيل بنسبة 26% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب الأزمة الصحية.