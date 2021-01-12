مصافي التكرير الأوروبية تخفض استهلاك النفط الخام

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مصافي التكرير الأوروبية قامت بتكرير 8.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام في ديسمبر، بانخفاض يزيد على ستة في المئة عن مستويات نوفمبر.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام هبط 20% عن مستوياته في ديسمبر 2019.

وبلغ إجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية 1.159 مليار برميل في ديسمبر، منخفضا 1.5 % عن الشهر السابق لكنه مرتفع سبعة بالمئة على أساس سنوي.

وانخفضت مخزونات البنزين الأوروبية في ديسمبر 1.5 % عن الشهر السابق في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، اثنين بالمئة.