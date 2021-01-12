الأسهم المحلية تستوعب جني الأرباح وتواصل الارتفاع

أبوظبي (وام) - نجحت أسواق المال الإماراتية باستيعاب عمليات جني الأرباح الجزئية التي تعرضت لها مع بداية تعاملات جلسة اليوم، وحافظت على مسيرتها الخضراء لليوم الثالث على التوالي، بدعم من استمرار التداولات المكثفة على أسهم قطاعي العقار والبنوك.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 2.4 مليار درهم لتتجاوز قيمة المكاسب 15 مليار درهم خلال ثلاث جلسات.

وعكس اختراق المؤشرات العامة لسوقي أبوظبي ودبي الماليين لحواجز جديدة من نقاط المقاومة قدرتهما في بلوغ مستويات أعلى خلال الأيام القادمة، وذلك بحسب معطيات التحليل الفني.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.39% بالغاً 5258 نقطة، من جانبه تجاوز المؤشر العام لسوق دبي المالي حاجز 2700 نقطة مغلقاً عند 2701 نقطة بزيادة نسبتها 0.09% مقارنة مع اليوم السابق.

وقاد سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 13.90 درهم النشاط في سوق العاصمة وسط تداولات مكثفة تجاوزت قيمتها 91 مليون درهم، ولحق به في نفس الاتجاه سهم بنك أبوظبي التجاري بالغاً 6.13 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي الذي نجح بالإغلاق عند مستوى 5 دراهم، وواصل سهم اتصالات صعوده إلى 17.58 درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد اقترب سهم بنك دبي الإسلامي من اختراق حاجز 5 دراهم بعدما بلغ 4.93 درهم..وارتفع سهم مصرف عجمان إلى 81 فلساً، وشهد سهم السوق نشاطاً كبيراً بالغاً 1.18 درهم، وكذلك الحال بالنسبة لسهم طيران العربية المغلق عند 1.40 درهم.

وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة التداولات 856 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 474 مليون سهم نفذت من خلال 7710 صفقات.