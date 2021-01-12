مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم الشركات الناشئة





أبوظبي(الاتحاد)

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكات منفصلة مع «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي» لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تزود مؤسسي الشركات الجديدة ورواد الأعمال بالأدوات والموارد الضرورية لتوسعة نطاق أعمالهم بنجاح وتحقيق رؤاهم وأفكارهم ذات الآثار الإيجابية الملموسة.

وبهدف المحافظة على زخم تطور منظومة الابتكار في الإمارة، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي» لتمكين الشركات الناشئة، من خلال تزويدها بالتمويل الاستراتيجي اللازم لمشاريعها الرئيسية، ودعم الشركات التي تتمتع بمقومات نمو عالية، وما زالت في المراحل الأولى لأعمالها.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «وضعت إمارة أبوظبي الأسس الصحيحة لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى كافة الفرص والوسائل التي تساعدهم على تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.

ونؤكد التزامنا بتعزيز دعمنا للمستثمرين والمبتكرين خلال عام 2021، وهو ما يتجسد في اتفاقيات التعاون الجديدة الموقعة مع جهات وبرامج تمكين من كافة أنحاء العالم لرفد مجتمع الأعمال بالتمويل والعلاقات والإرشاد اللازم.

ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع»مايكروسوفت«لإطلاق سلسلة من المبادرات ضمن برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة، والذي يقدم الدعم التقني والمهني وخدمات Azure للحوسبة السحابية، بهدف تسريع فرص نمو الشركات الناشئة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى مايكروسوفت إدارة عدد من البرامج على مدى خمس سنوات لدعم منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة.

وستبدأ هذه الخطوة مع برنامجي «مسرّع X للنمو»، برنامج المسرعات الافتراضي الذي يركز على توظيف المشاريع الناشئة المحلية والإقليمية لتأسيس وتوسيع نطاق عملياتها في إمارة أبوظبي؛ وبرنامج «Highway to 100 Unicorns»، المبادرة التفاعلية التي تنظم أنشطة تركز على المشاريع الناشئة بدعم من منظومة الشركاء الإقليميين لجذب الشركات التي تتمتع بمقومات نمو عالية للمشاركة في برامج مستقبلية تطلقها مايكروسوفت ومكتب أبوظبي للاستثمار.

ويجري العمل في المرحلة الحالية على إعداد مبادرات جديدة موجهة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين، من المقرر إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.