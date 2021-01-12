إنتاج كازاخستان اليومي من النفط ينخفض 11%

(رويترز) - قال مصدران بقطاع النفط لرويترز اليوم الثلاثاء، نقلاً عن بيانات الإنتاج اليومية، إن إنتاج النفط في كازاخستان انخفض 11% في الحادي عشر من يناير إلى 1.57 مليون برميل من 1.78 مليون برميل في اليوم السابق، بعد أن تسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع التيار الكهربائي.

وانخفض إنتاج النفط في حقل تنجيز النفطي الرئيسي في كازاخستان 26% أمس الاثنين مقارنة بمستوى يوم الأحد عند 437792 برميلاً، في حين انخفض الإنتاج في كاشاجان، ثاني أكبر حقل نفطي، سبعة بالمئة إلى 353921 برميلاً، وفقاً للبيانات التي اطلع عليها المصدران.

وقال أحد المصدرين: إن إنتاج النفط في حقل كاشاجان النفطي لا يزال اليوم أقل من المعتاد.

قالت شركة تنجيزشيفرأويل التي تقودها شيفرون، المشغلة لحقل تنجيز: إنها واجهت «انقطاعاً مؤقتاً في إحدى وحداتها، بسبب توقف التيار الكهربائي في 11 يناير 2021»، مضيفةً أن وحدات الإنتاج تعمل الآن.

ولم ترد شركة شمال بحر قزوين النفطية، المشغلة لحقل كاشاجان، ووزارة الطاقة في كازاخستان حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

وعلقت كازاخستان أمس نقل النفط عبر روسيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.