«سيتي بنك -الإمارات» يخطط لتوسيع محفظة الأصول المدارة إلى 15 مليار دولار





دبي (الاتحاد)

يخطط سيتي بنك في الإمارات لتوسيع محفظته للأصول المدارة إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.

كما يعتزم «سيتي بنك» الإمارات مضاعفة عدد عملائه من أصحاب الثروات أربع مرات بحلول عام 2025، فيما يضاعف حجم فريق مديري العلاقات إلى المثلين لدعم نمو العملاء.

ويستهدف أيضاً زيادة قاعدة عملائه الأثرياء إلى أربعة أمثالها على مدى السنوات الخمس المقبلة ضمن خطة نمو استراتيجية.

ويأتي ذلك في إطار خطة استراتيجية النمو الطموحة القائمة على استراتيجية «كسب الثروة».

تم تصميم مركز سيتي جولد لتلبية الاحتياجات المصرفية والاستثمارية العالمية للأفراد من أصحاب الثروات بأصول قابلة للاستثمار تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار فأكثر. ويقدم المركز خدمات إدارة الثروات والحلول المصرفية الرقمية والحلول المصممة خصيصاً لمواكبة المتطلبات الاستثنائية لأصحاب الثروات والعملاء المرموقين الذين أصبح لديهم تفضيلات أكثر عالميةً ورقميةً وموجهة نحو توفير حلول الادخار والاستثمار، إذ يرغب عملاء البنك بشكل متزايد بتوفر خدمات رقمية، مع المحافظة على المرونة في الحصول على مشورة إدارة الثروات من فريق من الخبراء المدربين.



