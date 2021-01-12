شركاء المهرجان: «دبي للتسوق» محرك رئيس للأنشطة الاقتصادية





دبي (الاتحاد)

أكد شركاء مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين أهمية المهرجان كمحرك رئيس لدعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، لافتين إلى وجود مؤشرات إيجابية تعكس دور المهرجان في انعاش الحركة التجارية والسياحية منذ انطلاقته في 17 ديسمبر الماضي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: إن الدورة الحالية لمهرجان دبي للتسوق نجحت في تسليط الضوء مرة أخرى على طموح دبي اللامحدود، والأفكار المبتكرة، والخبرة في تنظيم المهرجانات والأحداث الدولية الكبرى، على الرغم من الظروف التي يعيشها العالم أجمع.

وأشاد الخاجة بدعم شركاء المهرجان، حيث ساهمت جهودهم في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية مع ضمان أعلى معايير السلامة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والترفيه في مراكز التسوق وأماكن الحفلات الموسيقية والمعالم السياحية والفنادق والمطاعم وغيرها، مؤكداً أن نجاح مهرجان دبي للتسوق يعد عاملاً أساسياً في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ويعكس مكانة دبي كوجهة آمنة ومضيافة ومتنوعة ومنفتحة على العالم.

من جهته، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي – الشركة العربية للسيارات: إن مهرجان دبي للتسوق، يعتبر حدث التسوق والترفيه الأبرز الذي ينتظره الكثيرون خلال العام، ومع وصوله إلى دورته السادسة والعشرين، تفخر العربية للسيارات بشراكتها الاستراتيجية مع المهرجان منذ انطلاقته الأولى، وذلك لتأثيره الإيجابي على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه:»لطالما ركزت مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه على تزويد المتسوقين بتجربة استثنائية على مدار العام، ونظراً لعدم قدرة المقيمين على السفر إلى الكثير من البلدان حالياً، وتزايد عدد السياح الوافدين إلى الإمارات العربية المتحدة، تشهد مراكز التسوق زيادة مهمة في عدد المتسوقين أسبوعياً، مما يعكس ثقة المتسوقين بالبيئة الآمنة التي نوفرها في مراكز التسوق التابعة لنا، وسنواصل العمل وبذل كافة الجهود التي من شأنها تعزيز نمو القطاع.

بدوره، قال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق (الإمارات)، لدى «ماجد الفطيم العقارية:»مع الاحتفال بالدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، نعمل على ابتكار تجربة تسوق لا تنسى وذات طابع متميز أكثر من أي وقت مضى«.

وقال بانكاج كومار، رئيس التجزئة أومني شانيل في جمبو للإلكترونيات: أدت إجراءات حظر السفر في بعض الدول خلال العطلة الشتوية إلى زيادة معدلات تدفق العملاء إلى متاجرنا، والذين باتوا يقضون أوقاتاً أطول في التسوق، مما رفع معدلات الطلب من قبل العملاء بشكل ملحوظ.

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: لقد لاحظنا زيادة في إقبال الزوار وارتفاع نسبة أرقام المبيعات خلال النصف الأول من مهرجان دبي للتسوق 2021 بمعدل 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خلال مهرجان دبي للتسوق 2020.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في نخيل مولز:إن مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين يشكل علامة فارقة بالنسبة لنخيل مولز، حيث شهدت مراكز التسوق الرائدة التابعة لها زيادة كبيرة في إقبال السياح والمقيمين. لقد استفاد تجار البيع بالتجزئة بشكل كبير من الأنشطة التي تُقام على مستوى المدينة، وهو ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للبيع بالتجزئة.

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك رأس الخيمة الوطني:ارتقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام بمعايير فعالياتها من خلال تنظيم نسخة مميزة من مهرجان دبي للتسوق، الذي قدّم لجميع المتسوقين عروضاً استثنائية، فضلاً عن استضافته للعديد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات غير المسبوقة، مع مراعاة جميع التوصيات الحكومية حول السلامة والتباعد الاجتماعي. لقد لاحظنا زيادة في الإنفاق لدى العملاء على فئات الرفاهية بنسبة 15% والأزياء والملابس بنسبة 12% والمطاعم بنسبة 5% منذ بداية المهرجان.



