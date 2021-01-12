النفط يرتفع فوق 56 دولاراً للبرميل مع تبديد شح الإمدادات





سنغافورة (رويترز) - ارتفع النفط اليوم الثلاثاء فوق 56 دولاراً للبرميل وما زال بالقرب من أعلى مستوى في 11 شهراً، إذ يبدد شح الإمدادات وتوقعات بانخفاض المخزونات الأميركية أثر مخاوف إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عالمياً.

وتقول السعودية إنها ستخفض الإنتاج مليون برميل يومياً إضافية في فبراير ومارس لمنع المخزونات من الارتفاع. ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير لإمدادات النفط الأميركية تراجع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي.

وصعد خام برنت 58 سنتاً أو ما يعادل واحداً بالمئة إلى 56.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.20 بتوقيت جرينتش، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً أو ما يعادل 0.8% إلى 52.67 دولار للبرميل.

وكتب ستيفن إينس كبير إستراتيجي الأسواق العالمية لدى أكسي في تقرير: «أعتقد أن السوق ستستنتج سريعاً أن التراجع المتواضع للأسعار أمس، بشرط استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى أمراً هامشياً».

ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونجرس، «بتريليونات» من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وربح النفط أيضاً بفضل توقعات بمزيد من الانخفاض في مخزونات الخام الأميركية. ويتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز هبوط مخزونات النفط الخام الأميركية 2.7 مليون برميل، لتسجل انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي.

ومن المقرر صدور أول تقرير خاص بالإمدادات عن معهد البترول الأميركي بحلول الساعة 21.30 بتوقيت جرينتش.



