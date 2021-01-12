الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوى في ستة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1860.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثاني من ديسمبر أمس الاثنين. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1860 دولارا.

وتماسكت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في عشرة أشهر، مما يساعد الدولار ويزيد تكلفة الذهب.

ويزيد ارتفاع عائدات السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2 بالمئة إلى 25.47 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1062.83 دولار بينما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2376.57 دولار.