«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطتين جديدتين في دبي

افتتحت شركة أدنوك للتوزيع محطتي خدمة جديدتين في إمارة دبي بداية العام الجاري.

وتم افتتاح الموقعين الجديدين منذ الأول من يناير الجاري، وذلك بتدشين المحطة الأولى في منطقة رمرام، وهي محطة خدمة تقليدية تعمل على توفير الوقود، وتضم متجر واحة أدنوك، إضافة إلى خدمات تغيير الزيت وغسيل السيارات.

وتقع المحطة الثانية التي تم افتتاحها، وتعد ثاني محطة خدمة للشركة من طراز أدنوك «On the go»، في دبي في منطقة أم سقيم السكنية، وتضم منصّتين للتزود بالوقود ومتجر واحة أدنوك، مما يجعل الوصول إليها سهلاً بالنسبة لسكان المنطقة.