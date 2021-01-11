إطلاق خدمة نقل أرقام «الهاتف الثابت» بين المشغلَيْن خلال الربع الأول

يوسف العربي (دبي)



يترقب قطاع الاتصالات في الإمارات إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت بين المشغلين قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لماجد المسمار، نائب المدير العام - هيئة تنظيم الاتصالات، الذي قال في تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من مختلف التجهيزات التقنية لإطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت مع الاحتفاظ بالرقم، فيما يجري استكمال الاتفاقات التجارية بين المشغلين، تمهيداً لإطلاق الخدمة.

ولفت إلى أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن سلسلة خدمات حيوية تمنح المشترك حق اختيار مزود الخدمة، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي داخل الدولة، وهو الأمر الذي يضمن تسابق مشغلي الاتصالات على تقديم الأفضل للعملاء.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي بعد سنوات من إطلاق خدمات السيل الرقمي، والمشاركة في البنية التحتية المحايدة، بين المشغلين فضلاً عن إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت بين مشغلي الاتصالات، مع الاحتفاظ بالرقم والرمز «MNP».

وأوضح أن الإقبال على خدمة الانتقال بين مشتركي الهاتف المتحرك بين مشغلي الاتصالات في الدولة يأتي ضمن الحدود العالمية المثالية التي تتراوح بين 2% و3%، ما يعكس توازن سوق الاتصالات واستقراره، نتيجة ارتفاع نسبة رضا العملاء في الشركتين.

وأكد المسمار أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفي إطار استراتيجيتها المتعلقة بشبكة الجيل الخامس، أعفت المشغلين من دفع رسوم حيز الترددات الخاصة بالجيل الخامس منذ إطلاق الشبكة 2018 وحتى 2021.

ولفت إلى أن إعفاء الشركتين من رسوم النطاق الترددية لمدة أربع سنوات (2018-2021) يهدف إلى تحفيز المشغلين على زيادة الاستثمارات بشبكة الجيل الخامس التي تعد ركيزة التطور والابتكار على مدار السنوات العشر المقبلة، متوقعاً تحقيق معدلات نمو كبيرة في الإقبال على الشبكة بحلول العام 2024.

وأعلنت الهيئة عن تخصيص نطاق ترددي جديد يتيح لمشغليّ الاتصالات في دولة الإمارات التوسع في تطبيق تقنية الجيل الخامس «5G» انسجاماً مع قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)، ويعد هذا الحدث مرحلة مفصلية في الانتقال نحو الجيل الخامس، حيث خصص نطاقات للدول لاستخدامها في تطبيق التقنية الجديدة.