2021 الأفضل للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط

دبي (رويترز)

قالت شركة إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز، إن العام الجاري قد يكون الأفضل حتى الآن للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ أن التقييمات منخفضة وبلغت الاقتصادات في المنطقة القاع لتبدأ في الصعود وتبقى عدد أقل من المنافسين.

وقال ياسر مصطفى العضو المنتدب الأول في شركة إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز الرائدة للاستثمار المباشر، والتي تدير أصولاً بقيمة 1.2 مليار دولار لرويترز أمس «من المحتمل أن يكون هذا، نوعاً ما، العصر الذهبي لاستثمار رأس المال الخاص في المنطقة».

وأضاف «الاستثمارات التي نقوم بها هذا العام ستدر أفضل عوائد على الإطلاق».

وقال إن عدد المنافسين الباقين في القطاع صار أقل مقارنة مع 50 عندما بدأت إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز نشاطها في عام 2006.

و ترى الشركة فرصاً في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والاستهلاك والصناعة والتكنولوجيا في المنطقة.