«اتصالات» تطلق مركز خدمات المتحرك لقطاع الأعمال

دبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات»، أمس، إطلاق مركز خدمات الهاتف المتحرك الأول من نوعه في المنطقة، والذي يتيح للعملاء من قطاع الأعمال الدخول والتحكم بشكلٍ مباشر في استخدام الهاتف المتحرك من على المنصة وبكل يسر وسهولة.

وتتوفر هذه الخدمة على بوابة الأعمال الإلكترونية من «اتصالات»، وتقدم للعملاء في قطاع الأعمال إمكانية إدارة حسابات الهاتف المتحرك، والتحقق من تفاصيل اشتراكاتهم ونسبة الاستهلاك.

وفي هذا السياق، أفاد عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «يسرنا ولأول مرة في المنطقة إطلاق مركز خدمات الهاتف المتحرك، والذي يوفر المرونة للعملاء في قطاع الأعمال لإدارة حسابات الهاتف المتحرك بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني، والتحقق من كافة تفاصيل الاشتراكات والاستخدامات».