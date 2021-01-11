«التكامل الاقتصادي»: التطعيم سلاح لتسريع «التعافي»

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاجتماع الأول للجنة التكامل الاقتصادي، بحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الافتراضي الأول، بنوداً تصب في تطوير آليات التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ومن أبرزها استعراض المستجدات وسبل التعاون في تنفيذ حزمة مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي، وآليات التعاون بين الوزارة والدوائر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة.

عنوان المرحلة

وأكد ابن طوق أن التكامل والتنسيق والتخطيط الاقتصادي على الصعيدين الاتحادي والمحلي وفق أعلى المعايير وبآليات عمل سريعة وذات كفاءة عالية، سيكون عنوان المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن التطعيم أهم سلاح في المرحلة الحالية لتسريع وتيرة التعافي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن نموذج العمل الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات نموذج متفرد يقوم على رسم الاستراتيجيات واستشراف المستقبل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبالتفاعل بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومختلف أصحاب المصلحة، مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أعمدة الريادة التي حققتها دولة الإمارات ولا سيما في الميدان الاقتصادي، نظراً إلى الثراء والتنوع الذي يوفره هذا النموذج وقدرته على توليد وتطبيق أفكار مبتكرة، وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية، وضمان التقييم والتصحيح والتطوير المستمر وبالتالي تبني سياسات اقتصادية عملية وفعالة.

وقال معاليه: «تمثل لجنة التكامل الاقتصادي لاعباً جديداً ومهماً في تعزيز النموذج الاقتصادي للدولة وفق مبادئ الشراكة وتكامل الأدوار والتنسيق والعمل المشترك، وسنعمل من خلالها على تناول الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، ودفع مسيرة النمو الاقتصادي في كل إمارة من إمارات الدولة، وبالتالي تنمية الاقتصادي الوطني ككل وصياغة ملامح اقتصاد المستقبل على مدار الخمسين عاماً المقبلة»، مؤكداً أهمية المحاور التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها الأول، والتي من شأنها دعم نمو وتنافسية اقتصاد الدولة إقليمياً وعالمياً.

محاور الاجتماع

وشهد اجتماع لجنة التكامل الاقتصادي استعراض مخرجات ونتائج لجنة التعافي والنهوض الاقتصادي والتقدم الحاصل في إنجاز مبادرات مرنة لتسريع وتيرة تعافي القطاعات الاقتصادية من أزمة كوفيد-19، وتعزيز نمو مختلف الأنشطة والأعمال في الدولة وفق نموذج مرن ومستدام، كما تم استعراض المستجدات في تنفيذ مبادرات المرحلة الأولى، وسبل التعاون والاستعدادات الجارية للبدء بتنفيذ مبادرات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع سبل تطوير آليات التكامل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بشأن تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب، وأطر العمل الخاصة بتنفيذ المتطلبات والاستحقاقات الوطنية في هذا الملف، وتحديداً في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد في هذا الجانب. كما بحث الاجتماع تطوير رؤية جديدة فيما يخص السجل الاقتصادي الوطني وآليات الربط مع كافة الجهات المعنية بمواجهة غسل الأموال في الدولة وبما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجية وخطة عمل اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة التنظيمات غير المشروعة.

وناقش الاجتماع سبل التكامل والتعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وأثرها الإيجابي على بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الخليجية، كما تناول المجتمعون أهم مخرجات القمة الخليجية الأخيرة في المملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي، والتعاون في دعم وتنفيذ المخرجات والقرارات المتعلقة بمهام الوزارة والدوائر الاقتصادية في هذا الجانب، وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقدمت دوائر التنمية الاقتصادية مقترحات لتطوير آليات التكامل الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار في إمارات الدولة كافة، وزيادة التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي، وفيما بين الدوائر الاقتصادية المحلية نفسها.