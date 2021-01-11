تسارع نمو اقتصاد دبي خلال ديسمبر 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تسارعت وتيرة نمو اقتصاد دبي غير النفطي لمستويات مرتفعة في نهاية 2020، مدفوعة بالارتفاع الحاد في النشاط التجاري والزيادة القوية في الأعمال الجديدة خلال ديسمبر الماضي، بحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit، والذي ارتفع إلى مستوى 51.0 نقطة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وأشارت شركات خاصة غير منتجة للنفط في دبي إلى عودة النمو في نهاية عام 2020، بالإضافة إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري.

ويتكون مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit والذي يراقب حركة الاقتصاد في دبي، من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، ويغطي اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وارتفع المؤشر خلال شهر ديسمبر إلى ما فوق المستوى المحايد ( 50.0 نقطة)، مسجلاً ( 51.0 نقطة)، بعد أن سجل 49.0 نقطة في شهر نوفمبر، ليشير إلى تحسن أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وكان التحسن في مؤشر مديري المشتريات الرئيس مدفوعاً بالارتفاع الحاد في النشاط التجاري في شهر ديسمبر، بعد أن قلصت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي إنتاجها منتصف الربع الأخير، وكان معدل التوسع هو ثاني أسرع معدل خلال العام 2020، ولم يتفوق عليه إلا الارتفاع المسجل في شهر يوليو. وربطت الشركات ارتفاع الإنتاج بارتفاع المبيعات خلال الشهر، والتي زادت بأقوى معدل منذ شهر سبتمبر، وكذلك بالتوسعات في الأعمال الجديدة في قطاعي السفر والسياحة والبناء، والنمو المتسارع في فئة البيع بالجملة والتجزئة.

ووفقاً لتقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، ارتفع إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال ديسمبر 2020، إلى 4469 رخصة. وشكلت رخص «المؤسسات الفردية» نحو 40%، من إجمالي الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال ديسمبر 2020، في حين استحوذت «المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة» على نسبة 32%، تبعتها «الشركات ذات الأعمال المدنية بنسبة 24%. وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي اتش إس ماركيت»، إن الزيادة في الإنتاج والطلبات الجديدة أدت إلى تحسن أحوال القطاع غير المنتج للنفط في دبي خلال ديسمبر، ما يشير إلى توسع طفيف في اقتصاد دبي، حيث أن انخفاض التوظيف وانخفاض مخزون المشتريات وقِصر مواعيد التسليم عوامل مؤثرة على القراءة الرئيسة.

«اقتصادية دبي»: %4 نمواً متوقعاً لمستويات الاستهلاك العائلي

توقعت اقتصادية دبي أن تحقق مستويات الاستهلاك العائلي والطلب لقطاع المستهلكين الأفراد في الإمارة نمواً، بمعدل 4 % خلال العام 2021 مقارنة بالعام الماضي، في ضوء مؤشرات مرتبطة بانطلاق الحملة الموسعة والمجانية للتطعيم ضد فيروس كوفيد- 19 في إمارة دبي. وقالت الدائرة في بيان أصدرته أمس: «يدعم التوقعات السابقة ما تظهره البيانات الحديثة الخاصة بقطاع السياحة والطيران مؤخرا، والتي تشير إلى تصدر مطار دبي قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين حول العالم، وكذلك ما توضحه بيانات شركة جوجل اليومية من تحسن حركة الأفراد إلى الأماكن الترفيه في الإمارة». وتمثل عملية التطعيم المجاني واسع النطاق بلقاح كوفيد- 19 للمواطنين والمقيمين في الإمارة؛ خطوة مهمة نحو العودة للحياة الطبيعية ودعم عملية التعافي الاقتصادي.