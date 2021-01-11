«غرفة الفجيرة» تبحث التعاون الاستثماري مع المالديف

الفجيرة (الاتحاد)

أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على اطلاع أصحاب الأعمال في الدول الصديقة على فرص الاستثمار في الإمارة.

جاء ذلك، خلال لقائه، مع أمينة شبية سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة افتراضيا، حيث بحثا سبل التعاون بين الفجيرة وجمهورية المالديف، وإتاحة الفرص للقاءات والزيارات بين أصحاب الأعمال من الجانبين والدفع بتنمية معدل التبادل التجاري بينهما.

واطلع الهنداسي السفيرة على السمات الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة وفرص الاستثمار المتاحة فيها، مشيراً إلى أن الإمارة بموقعها الجغرافي المميز خارج مضيق هرمز، وبما تقدمها من تسهيلات للمستثمرين تمكنت من استقطاب مشاريع كبرى متنوعة ولا سيما في مجال تخزين وتكرير وتصدير النفط والصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية والسياحة.

وأكدت شبية حرص أصحاب الأعمال في بلادها على التواصل مع نظرائهم في الفجيرة، وبحث إمكانية إقامة مشاريع وشراكات بين الجانبين، كما قدمت شرحاً لبيئة الأعمال في بلدها.