متاجر التجزئة البريطانية تعاني الإغلاق

قالت سبرينج - بورد للأبحاث، اليوم الاثنين، إن أعداد المتسوقين في المتاجر ومراكز التسوق والمنافذ الأخرى بأنحاء بريطانيا انخفض 27.1% الأسبوع الماضي، بتأثير الإجراءات الجديدة الرامية لوقف انتشار «كوفيد - 19».

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين الماضي بتطبيق إغلاق شامل جديد في إنجلترا لاحتواء تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدلات قد لا تستوعبها بعض أقسام المنظومة الصحية.

وقالت سبرينج - بورد، إن أعداد المتسوقين في أنحاء بريطانيا انخفضت 35% مقارنة مع الأسبوع السابق في مراكز التسوق و26% في الشوارع الرئيسة و21.3% وفي مجمعات سلاسل التجزئة خارج المدن.

وأضافت أنه على أساس سنوي، كانت معدلات ارتياد وجهات البيع بالتجزئة في بريطانيا أقل 63.8% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.