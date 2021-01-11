73 % تراجع عدد ركاب مطار هيثرو

لندن (رويترز)

أعلن مطار هيثرو بلندن، وهو الأكثر ازدحاماً في بريطانيا، أن أعداد الركاب هبطت 73% في 2020 مع تدمير قيود «كوفيد - 19» السفر بالجو.

وقال المطار، اليوم الاثنين، إن أحجام الشحن الجوي السنوية تراجعت أيضاً 28%؛ لأن هبوط عدد طائرات الركاب يعني انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.

وقال «هيثرو»، إن أعداد الركاب في ديسمبر هوت 83% مع قيام دول بفرض قيود على المسافرين من بريطانيا عقب ظهور السلالة الجديدة من «كوفيد - 19» واضطرار ملايين الركاب لإلغاء خططهم للسفر.

وتوجت أعداد المسافرين عاماً قاتماً لـ«هيثرو» الذي خسر في أكتوبر لقب المطار الأكثر ازدحاماً في أوروبا أمام مطار شارل ديجول في باريس.