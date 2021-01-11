بتكوين تهبط 19% وتتجه لتسجيل أكبر هبوط ليوم واحد منذ مارس



لندن، سنغافورة (رويترز) - هبطت «بتكوين» أكثر من 19% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الاثنين، وهو ما يضع العملة المشفرة على مسار أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ مارس.

وتراجعت بتكوين إلى 30699 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يناير الجاري، قبل أن تتعافى إلى 32885 دولاراً بحلول الساعة 15.35 بتوقيت جرينتش، لكنها تظل منخفضة أكثر من 16% على مدار اليوم.

وإذا استمر ذلك، فسيكون هذا الانخفاض على مدار اليوم هو الأكبر منذ تسببت جائحة كوفيد-19 في فوضى في أسواق المال في مارس الماضي.

وجاء هبوط أكبر عملة مشفرة في العالم مع صعود الدولار مقابل العملات‭‭ ‬‬الورقية الرئيسة الأخرى، تزامناً مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجعت إثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة والتي غالباً ما تتحرك بالتوازي مع بتكوين، 23% إلى 985 دولاراً وهو أدنى مستوى لها في أسبوع.

