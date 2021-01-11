«جولدمان» يتوقع ارتفاع سعر برنت إلى 65 دولاراً صيف 2021





لندن (رويترز) - قال جولدمان ساكس اليوم الاثنين إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

كان التوقع السابق للبنك الأميركي أن يبلغ النفط 65 دولاراً بنهاية العام.

وقال محللو البنك في مذكرة إن فوز الديمقراطيين بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ الأميركي وإعلان السعودية عن تخفيضات إنتاج من جانب واحد يدفعان إلى توقع «شح المعروض» في أسواق السلع الأولية على المدى المتوسط.

كان البنك قال الأسبوع الماضي إن تعهد السعودية خفض إنتاجها بأكثر من المطلوب منها بموجب اتفاقها مع سائر منتجي أوبك+ يشير إلى أن الطلب على النفط يضعف عقب الإغلاقات الجديدة الرامية إلى احتواء تفشي كوفيد-19.

تراجع خام برنت بما يصل إلى دولار للبرميل اليوم، ليسجل حوالي 55 دولاراً. وفقدت أسعار النفط حوالي 20% في 2020.

وتوقع البنك عوائد بنسبة 5.8 % و9.5 % و10.2 % على السلع الأولية على مدار ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً على الترتيب على مؤشره المشترك لأسعار السلع مع ستاندرد أند بورز.

ومن المتوقع أن يبلغ مردود المعادن النفيسة 28.7 % على مدى 12 شهراً ثم الطاقة بعائد نسبته 13.7 % والمعادن الصناعية عند 13.3 %، بينما تخسر السلع الزراعية 4.4 %، حسبما ذكر البنك.

وقال «لكن في ضوء قوة موجة الصعود في الآونة الأخيرة، من المرجح أن تتوقف الأسواق لالتقاط الأنفاس في المدى القريب».

كان جولدمان توقع في نوفمبر عوائد بنحو 3.4 % و9.4 % و26.4 % على الترتيب على مدى ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً.



وكانت سيتي جروب توقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولاراً للبرميل في 2021، مقارنة مع 54 دولاراً للبرميل في التوقع السابق.

ورجحت أن يبلغ سعر خام برنت الذروة عند 61 دولاراً للبرميل في الربع الأول من 2022، ثم يتراجع صوب 56 دولاراً للبرميل بنهاية 2022.

وقدرت متوسط الطلب العالمي على النفط بنحو 97.8 مليون برميل يومياً لعام 2021، انخفاضاً من 98.1 مليون برميل يومياً في التوقع السابق.

كما خفض توقعات الطلب للربع الأول من 2021 إلى 95.5 مليون برميل يومياً من 96.38 مليون برميل يومياً بسبب تفش أشد للفيروس مقارنة مع التقديرات السابقة وإجراءات إغلاقات شاملة ممددة وواسعة النطاق.

وعدل توقعات الطلب على النفط في الربع الثاني من 2021 إلى 97.2 مليون برميل يومياً من 97.7 مليون برميل يومياً، مع تركز معظم خفض التوقعات في آسيا عدا الصين.



