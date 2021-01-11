شركات «وول ستريت» تخفض انكشافها على شركات اتصالات صينية





هونج كونج (رويترز) - قالت شركات في وول ستريت تعمل بهونج كونج من بينها جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان إنها وضعت خططا لخفض انكشافها على شركات اتصالات صينية شملها حظر أميركي على الاستثمار في شركات تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني.

ومن المنتظر أن تدخل أجزاء من الحظر حيز النفاذ في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي في إشعار لبورصة هونج كونج الليلة الماضية إنهم سيقومون بشطب 500 منتج مدرج في هونج كونج مرتبطين بشركات الاتصالات تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم ومؤشرات محلية، من بينها مؤشر هانغ سنغ الذي يضم شركات الاتصالات بين مكوناته.

وفي بيان منفصل، قال بنك الحفظ الأميركي ستيت ستريت إن صندوق المؤشرات المتداولة الذي يديره، والذي يقتفي أثر المؤشر هانج سنج لن يقوم بأي استثمارات جديدة في الأسهم المفروضة عليها عقوبات، لكنه سيواصل الاحتفاظ بالمساهمات القائمة.

وقال البيان إنه وفقا للمعلومات التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، فإن الصندوق لم يعد ملائما لاستثمار الأفراد أو الشركات الأميركية.

تأتي الإعلانات بعد بيانات صادرة الأسبوع الماضي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية توضح أمراً صادراً عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نوفمبر يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات تعتبرها الولايات المتحدة على صلة بالجيش الصيني.

وأشار إشعار بنوك الاستثمار الثلاثة إلى جزء من توجيه مكتب مراقبة الأصول يقول إن شركات الاتصالات الثلاث مدرجة على وجه التحديد في الأمر التنفيذي الأولي.

وأضافت البنوك أن الأمر بالنسبة للمنتجات المدرجة يدخل حيز النفاذ في التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14..30 بتوقيت جرينتش).

واعتباراً من غد الثلاثاء، سيكون هناك تداول محدود للمنتجات المتأثرة مع قيام بنوك الاستثمار بالشراء فقط من المستثمرين، وعدم البيع حتى 25 يناير كانون الثاني، عندما يتم تعليق جميع التداولات. وسيتم شطب المنتجات في 28 يناير.

وذكرت هونج كونج اكستشينجز آند كليرينج المشغلة للبورصة أنها «تعمل عن كثب مع المصدرين المعنيين لضمان إلغاء الإدراج على نحو منظم، وتسهيل ترتيبات إعادة الشراء التي يضعها المصدرون».

ويوجد أكثر من 12 ألف منتج مدرج في هونج كونج أصدرته 15 شركة.

وقال أليكس وونج مدير مجموعة أمبل فاينانس في هونج كونج إن عمليات الشطب «لن يكون لها تأثير كبير»، إذ يمكن للعملاء التحول إلى جهات إصدار مقرها أوروبا أو الصين.

وقالت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي هيئة الرقابة على الأسواق في هونج كونج، إنها أكدت لبنوك الاستثمار أن «أي إجراء تتخذه يجب أن يكون ضرورياً وعادلاً، ويراعي مصلحة المستثمرين ونزاهة السوق بأفضل ما يمكن، كما أنه يجب توفير المعلومات للمستثمرين بالشكل المناسب كلما لزم ذلك».

ولم ترد شركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة، شركة مؤشرات الأسواق الرئيسية في هونج كونج، حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت شركات مؤشرات الأسواق العالمية إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات الأسبوع الماضي إنها ستحذف شركات الاتصالات الصينية الثلاث من مؤشراتها القياسية، وهو ما محا 5.6 مليار دولار من قيمة أسهمها المتداولة في هونج كونج يوم الجمعة.

وبعد بعض التخبط الأسبوع الماضي، قالت بورصة نيويورك إنها تلغي إدراج شهادات الإيداع الأميركية المتداولة للشركات الثلاث اليوم الاثنين.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعارض بشدة ما وصفته بإساءة استخدام الولايات المتحدة لسلطتها بهدف قمع الشركات الصينية.



