«طيران الإمارات» توسع عملياتها في الأميركتين





دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدماتها من دون توقف إلى كل من سياتل اعتباراً من 1 فبراير، ودالاس وسان فرانسيسكو اعتباراً من 2 مارس، ما سيوفر لعملائها سفراً سلساً عبر دبي من وإلى الوجهات الشهيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ومع إضافة هذه الوجهات الثلاث تصل شبكة طيران الإمارات في أميركا الشمالية إلى 10 وجهات، ذلك أن الناقلة سبق وأن استأنفت خدماتها إلى كل من بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك جيه إف كيه وتورنتو وواشنطن العاصمة.

وستعمل خدمة سان فرانسيسكو بمعدل 4 رحلات أسبوعياً بطائرات البوينج 777-300ER، ‬بينما ‬ستعمل ‬خدمتا ‬سياتل (‬أربع ‬رحلات ‬أسبوعياً) ‬ودالاس (‬ثلاث ‬رحلات ‬أسبوعياً) ‬بطائرات ‬البوينج ‬777-200LR.

وستوفر طيران الإمارات لعملائها مزيداً من الخيارات بزيادة عدد رحلاتها إلى كل من نيويورك ولوس أنجلوس وساو باولو. واعتباراً من 1 فبراير، ستسير الناقلة رحلتين يومياً إلى نيويورك جيه إف كيه، ورحلة يومية إلى لوس أنجلوس. ويمكن لعملاء طيران الإمارات متابعة سفرهم إلى مدن أميركية أخرى عبر اتفاقيات الرمز المشترك مع طيران جيت بلو وخطوط ألاسكا الجوية.

وفي أميركا الجنوبية، ستشغل طيران الإمارات رحلة أسبوعية خامسة إلى ساو باولو اعتباراً من 5 فبراير، ما سيوفر للعملاء من وإلى البرازيل مزيداً من خيارات السفر عبر شبكة خطوطها الواسعة.

كما سيتمكن عملاء طيران الإمارات من السفر عبر ساو باولو من وإلى 24 مدينة أخرى في البرازيل، من خلال اتفاقية الرمز المشترك مع الناقلة «غول ‏GOL» ‬واتفاقيتي ‬الإنترلاين ‬مع «‬أزول ‬Azul» ‬و«‬لاتام ‬LATAM»‬.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها بصورة آمنة وتدريجية عبر شبكتها، وتخدم حالياً 114 وجهة في القارات الست.