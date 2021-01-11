مبيعات «أرادَ» تنمو 35% إلى 1.75 مليار درهم خلال 2020



الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة أرادَ عن نتائج مبيعات استثنائية خلال عام 2020، حيث نفذ المطور العقاري مجموعة كبيرة من عمليات تسليم المشاريع، فضلاً عن عامل استقرار سوق الشارقة العقاري، الأمر الذي مكنه من التغلب على تبعات جائحة فيروس كورونا.

وخلال عامٍ تخللته العديد من التحديات على مستوى السوق العقاري الإماراتي ككل، فقد حققت أرادَ ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 35% وبقيمة وصلت إلى 1.75 مليار درهم وذلك مع تواصل اهتمام المستثمرين بمشروع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في قلب الشارقة.

ووقعت أرادَ اتفاقية قرض إسلامي جديدة مع بنك دبي الإسلامي بقيمة 300 مليون درهم، إضافة إلى اتفاقية تمويل أصغر مع مصرف عجمان، وذلك لتغطية جميع تكاليف إنشاء المراحل السكنية التي تم الإعلان عنها في مشروع الجادة، وقد سبق أن حصلت الشركة على قرضين بقيمة مليار درهم إماراتي لكلّ منهما خلال عامي 2017 و2018 على التوالي.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ في بيان: «رغم فترة اكتنفتها تحديات جمّة، فإنه يسعدني القول بأن أداء شركة أرادَ قد فاق جميع التوقعات خلال العام 2020، حيث أرسينا عقوداً بقيمة تزيد على مليار درهم وحققنا مبيعات استثنائية، وفي سياق متصل، فإن اتفاقيات التمويل الجديدة التي وقعناها مع بنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان تمثل دليلاً واضحاً على مدى ثقة العملاء في مشاريع أرادَ وسوق الشارقة العقاري بشكل عام».

وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: «أشعر بالفخر لكون أرادَ قد استطاعت توطيد مكانتها خلال وقتٍ قياسي باعتبارها مطوراً رئيسياً يثري حياة الأفراد والمجتمعات وذلك من خلال توفير معايير معيشة حضرية عالية الجودة، فضلاً عن مد يد العون والمساعدة للمجتمع المحلي خلال الظروف الصعبة».

واختتم القاسمي حديثه بقوله: «ينصب تركيزنا الآن على العام الجديد عبر باقة من عمليات التسليم وإطلاق المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى برنامج حافلٍ من الفعاليات التي تم تصميمها لرفد المواطنين والمقيمين وزوار إمارة الشارقة على وجه الخصوص، ودولة الإمارات على وجه العموم، بتجربة فريدة لا مثيل لها».