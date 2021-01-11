«أبوظبي الأول» يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر بنك أبوظبي الأول، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، يتميز بتحقيق أقل عائد لإصدار مقوم بالدولار الأميركي لأجل خمس سنوات صادر عن أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة (معدل ربح يبلغ 1.411%).

ويعد هذا الإصدار الأول لبنك أبوظبي الأول بالدولار في 2021، وأول إصدار صكوك على مستوى العالم خلال هذا العام. وحظي الإصدار بإقبال كبير من قبل مستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، ما يمثل سعراً مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك؛ وبعائد هو الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد الإصدار إقبالاً من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة المستثمرين العالميين 53%، فيما وصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47%، علماً أن نسبة المستثمرين الإسلاميين وصلت إلى 76%، ما يعكس جاذبية البنك بالنسبة للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم.

وقالت رولا القاضي، رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول: «استفدنا خلال الأسبوع الأول من هذا العام من ظروف السوق الإيجابية لإتمام الصفقة بسعر يقل بنحو 20 نقطة أساس عن السعر المتداول. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين على مستوى العالم، ما يعكس الأسس الائتمانية المتينة لبنك أبوظبي الأول، ونظرة المستثمرين الدوليين الإيجابية لاقتصاد إمارة أبوظبي، خصوصاً ودولة الإمارات عموماً».



