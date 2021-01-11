12.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال جلستين





أبوظبي (وام)

عززت أسواق المال الإماراتية مسيرة صعودها في اليوم الثاني من تعاملات الأسبوع، ما رفع إجمالي مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال جلستين إلى نحو 12.8 مليار درهم، وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وبرغم البداية الهادئة للتعاملات في النصف الأول من عمر الجلسة إلا أن المؤشرات عكست اتجاهها صعودا في النصف الثاني، وذلك بعد ارتفاع وتيرة السيولة المتداولة، والتي تواصلت عند مستويات عالية وبقيمة بلغت مليار درهم.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قفز بنسبة 1.19% بالغا مستوى 5237 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2698 نقطة بزيادة نسبتها 0.91% مقارنة باليوم السابق، مقترباً بذلك على اختراق حاجز 2700 نقطة بكل سهولة.

وعلى مستوى حركة الأسهم النشطة، فقد انضمت إلى القائمة شريحة جديدة من الأسهم، حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول المدرج في سوق العاصمة إلى 13.78 درهم، وذلك بالإضافة إلى سهم الشركة العالمية القابضة 42.16 درهم واتصالات 17.44 درهم، وواصل سهم الدار مسيرة صعوده بالغاً 3.29 درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 11.20 درهم بالإضافة إلى سهم بنك دبي الإسلامي 4.87 درهم..من جانبه قفز سهم إعمار للتطوير إلى 3.05 درهم فيما اغلق سهم داماك عند 1.48 درهم.

وكان سهم إعمار العقارية قاد النشاط في سوق دبي المالي، مرتفعاً إلى 4.04 درهم وسط تداولات مكثفة بلغت قيمتها نحو 110 ملايين درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم إعمار للتطوير إلى 2.96 درهم وسهم داماك إلى 1.45 درهم.

يشار إلى أن جلسة التداول شهدت ارتفاعاً في عدد الأسهم المتداولة والتي بلغت 456 مليون سهم نفذت من خلال 10377 صفقة.



