إعفاء المشاركين والعارضين والزوار الدوليين في معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 من الحجر الصحي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، المنظمة لمعرضي "آيدكس 2021" والدفاع البحري "نافدكس 2021"، واللذين يعقدان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في الفترة ما بين 21 - 25 فبراير المقبل، وبالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي عن إعفاء المشاركين والعارضين والإعلاميين والزوار الدوليين المسجلين، من إجراءات فترة الحجر الصحي البالغة 10 أيام عند وصولهم إلى أبوظبي من خارج الدولة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على الوفود التي أكدت مشاركتها من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت "أدنيك" أنه يتوجب على الزوار والمشاركين الدوليين إبراز شارة التسجيل المطبوعة في أي من المنافذ الحدودية للدولة، للحصول على الإعفاء من الحجر الصحي، وذلك دون الحاجة للتسجيل في النظام الإلكتروني للحجر أو ارتداء ساعة التتبع، مشيرة إلى أن العمل جاري حالياً على اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الصحية لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021، بالتعاون مع جميع الهيئات والمنافذ الحدودية المختصة لتسهيل دخول الوفود ودعم مشاركتهم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في مرحلة لاحقة.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة أبوظبي: تحرص الدائرة من خلال إعفاء المشاركين في معرضي آيدكس ونافدكس 2021 من فترة الحجر الصحي، على المساهمة في تعزيز مسيرة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بالإمارة، وذلك من خلال دعم مهمة أدنيك باعتبارها من الشركاء الاستراتيجيين الذين عملت معهم خلال فترة الجائحة ضمن عدد من المبادرات التي أسهمت في صحة المجتمع، وهي على ثقة بقدرتها على تطبيق أعلى مستوى من التدابير الاحترازية بما يشمل عمل الفحوصات المخبرية اللازمة لضمان سلامة الزوار والعارضين خلال المعرضين.

وأضاف النعيمي: تؤكد الدائرة على أن الموافقة على إجراءات الإعفاء من الحجر الصحي، توجب على جميع الأطراف مراعاة الاشتراطات التي يجب اتباعها قبل الدخول إلى أراضي الدولة، لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير أقصى معايير الصحة والسلامة لجميع سكانها وحمايتهم.

وشدد النعيمي على ضرورة اطلاع الزوار الدوليين على متطلبات الإعفاء، مؤكداً أن الدائرة ستنسق مع الجهات المعنية إجراءات تسهيل دخول المشاركين في المعرض ودعم مشاركتهم مع الحفاظ على صحتهم وسلامة من حولهم.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها إن هذا الإعفاء يرسخ من مكانة معرضي آيدكس ونافدكس الرائدة ليكونا نقطة انطلاق نحو مواصلة نشاط الأعمال في مرحلة التعافي من جائحة /كوفيد-19/، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة إقليمية لقطاع سياحة الأعمال، ويسهم بالتالي في دعم جهودنا نحو استقبال العالم من جديد، والترحيب بهم رغم الظروف الراهنة التي فرضتها الجائحة.

وأضاف الظاهري: أن القرار الجديد يؤكد القدرة الاستثنائية والثقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوجه عام، وأدنيك بشكل خاص، من حيث توفر البنية التحتية ومرونة العمليات والكفاءات القادرة على تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم وبأمان، مع الحفاظ على التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة والوقاية باعتبارها على رأس أولوياتنا منذ بدء الجائحة.

وثمّن الظاهري التعاون المستمر والدعم اللامحدود من قبل الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية في سبيل مواصلة تعزيز مسيرة هذا الحدث الاستراتيجي والبناء على نجاحاته واستقطاب المزيد من الزوار والعارضين الدوليين، لمشاركة العالم أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، عبر استقطاب أبرز الشركات العالمية.

وتهدف "أدنيك" من خلال معرضي آيدكس ونافدكس ومؤتمر الدفاع الدولي إلى نقل وتوطين المعرفة واستقطاب الخبرات العالمية في قطاع الصناعات الدفاعية البرية والبحرية والجوية. وتعد الدورة الـ 15 من المعرضين والمؤتمر، منصة عالمية متميزة تسلط الضوء على قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وبنيتها التحتية الدفاعية، وتستعرض آخر ما توصلت إليه هذه الصناعات من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق مجموعة واسعة من إجراءات الصحة والسلامة والوقاية لضمان أمن وسلامة جميع المشاركين والزوار في دورة العام 2021 من مؤتمر الدفاع الدولي ومعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، وسيتوجب على جميع الحضور والمشاركين اتباع معايير التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه في جميع المرافق.