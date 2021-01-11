الذهب يلامس أدنى مستوى في 6 أسابيع

هبط الذهب اليوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1816.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر، وتراجع 0.5 بالمئة إلى 1839.89 دولار بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 4.4 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1839.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5 بالمئة إلى 24.72 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1038.98 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2397.07 دولار.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)