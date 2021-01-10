تراجع مخاطر الائتمان لصناديق أبوظبي ودبي

أبوظبي (وام)

سجلت علاوات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية لإمارتي أبوظبي ودبي مؤشراً إيجابياً بعد انخفاضها خلال الربع الثالث من 2020، وفقاً لبيانات التقرير الأخير الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي.

ويعكس الانخفاض الكبير في مبادلات مخاطر الائتمان، والذي وصل إلى 50% تقريباً لصناديق أبوظبي السيادية خلال الربع الثالث من العام 2020، مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته، ونحو 70% لصناديق دبي قوة الملاءة المالية العالية، التي تتمتع بها هذه الصناديق عالمياً.

وبحسب المعايير المالية العالمية، فإن مبادلات مخاطر الائتمان، هي عبارة عن العلاوات التي يدفعها المقرضون للتأمين ضد توقف المقترضين عن السداد، علماً بأن هذه العلاوات شهدت تراجعاً على مستوى العالم في الربع الثالث من 2020، وهو ما يرجع إلى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد - 19».

وأظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع علاوات مخاطر الائتمان لصناديق إمارة أبوظبي، بمقدار 52.3 نقطة أساس بالغة 52.2 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 104.5 نقطة في الربع الثاني، بينما انخفضت العلاوة بالنسبة لصناديق إمارة دبي بمقدار 76.7 نقطة أساس بالغة 168 نقطة أساس مقارنة مع 244.7 نقطة أساس خلال فترتي المقارنة ذاتها.