الإمارات شريك اقتصادي كبير لكوريا الجنوبية

أبوظبي (وام)

أكد جي هيون كيم، الرئيس الإقليمي لرابطة التجارة الدولية الكورية، أن دولة الإمارات شريك اقتصادي كبير لكوريا الجنوبية، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين نحو 12.5 مليار دولار أميركي في العام 2019، موضحاً أن 200 شركة كورية تعمل حالياً وتدير عملياتها من الإمارات.

وقال إن دولة الإمارات وكوريا تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما في بداية الثمانينيات، حيث طورتا الشراكة الاستراتيجية بينهما في العام 2018 إلى «شراكة استراتيجية» لدى زيارة الرئيس الكوري مون جاي إن إلى دولة الإمارات.

وذكر كيم خلال زيارة عمل للدولة أن الإمارات وكوريا تتشاركان كثيراً من الخصائص التي تتعلق بالنمو والتطور والتفرد التاريخي، حتى أصبحت كوريا قوة اقتصادية وصناعية لا يستهان بها، فيما أصبحت الإمارات دولة عصرية تزخر بناطحات السحاب الشاهقة وناتج محلي إجمالي للفرد هو الأكبر في العالم.

وحول التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورابطة التجارة الدولية الكورية، قال كيم إنه قبل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا عملت غرفة أبوظبي في العام 2015 على تأسيس أول مكتب تمثيل دولي لها في العاصمة الكورية سيؤول بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، والوصول إلى أكبر المستثمرين الكوريين، بالإضافة إلى ضمان تقديم التوجيه اللازم لهم.

وأضاف أن الغرفة والرابطة نظمتا ندوات استثمار في كوريا من خلال مشاركة الهيئات الحكومية في أبوظبي ورجال الأعمال للترويج لإمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام، كونها تمثل مركزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى استقبال وفود كورية أبدت اهتمامها بدخول أسواق الإمارة.

وذكر كيم أن رابطة التجارة الدولية الكورية وقعت في العام 2018 مذكرة تفاهم مع غرفة أبوظبي لضمان إنشاء محرك نمو جديد، ووضع أسس التنمية المستدامة لكل من الإمارات وكوريا الجنوبية، من خلال الترويج للتعاون وعولمة الشركات الواعدة في كل منهما. واستطاعت الرابطة، كشريك رئيس لغرفة أبوظبي، تقديم فرص واعدة لمجتمع الأعمال في كلتا الدولتين وتبادل الخبرات وفرص التواصل مع الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص وقادة الأعمال. وستستمر الرابطة بالعمل إلى جانب غرفة أبوظبي لتعزيز نماذج الأعمال الجديدة .

وأشار إلى أن كوريا نظمت في خضم جائحة كورونا في يونيو الماضي بالشراكة مع غرفة أبوظبي لقاء أعمال افتراضي كوري إماراتي يجمع بين شركات من الدولتين تعمل في القطاع الطبي والتجميل، وكذلك قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والقطاع الصناعي. كما عمل الجانبان على تنظيم أسبوع أبوظبي - كوريا للرعاية الصحية في أكتوبر 2020.