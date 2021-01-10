إنجاز %90 من مشروع القناة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قالت شركة البركة الدولية للاستثمار، المسؤولة عن تطوير مشروع القناة في أبوظبي، إنها استكملت 90% من المشروع.

وقالت في بيان صحفي أمس: سيتيح مشروع القناة، الذي يمتد على طول 2.4 كم على الواجهة المائية لأبوظبي، للزوار استكشاف مجموعة من المرافق العصرية بما فيها «ذا ناشونال اكواريوم» و«ذا بريدج»، المركز الفريد للصحة والعافية وأنماط الحياة العصرية، ومجمع «سينما القناة» ومركز «بيكسل»، صالة ألعاب الواقع الافتراضي والرياضات الإلكترونية، وغيرها الكثير من مرافق النشاطات والترفيه والمطاعم المناسبة لجميع أفراد العائلة.

وقال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار،

«نعمل جاهدين حالياً على إطلاق مشروع القناة بشكل كامل والاحتفال بنجاحه في القريب العاجل.

ونحن متأكدون من أن عام 2021 سيكون عاماً استثنائياً لنا وللإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخمسين للاتحاد». وأضاف «تتمثل أولويتنا القصوى اليوم في التأقلم مع المعايير الاجتماعية الجديدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتقديم تجربة آمنة لجميع زوار هذه الوجهة المميزة.

كما يعمل فريقنا على تطوير إجراءات جديدة لضمان السلامة والأمان بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الالتزام بتطبيق جميع الإرشادات الصحية اللازمة في هذه الوجهة.

ونحن متحمسون لافتتاح مشروع القناة ومشاركة مرافقه الفريدة مع الزوار. وأثبت فريق العمل في مشروع القناة تفانيهم والتزامهم، حيث عملوا على مدار الساعة لضمان التقيد بالجدول الزمني المحدد لإتمام هذا المشروع عالمي المستوى في العاصمة الإماراتية، على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية التي واجهتهم بسبب انتشار مرض كوفيد- 19.

بدوره، قال ستيوارت جيسينج، المدير العام لمشروع القناة: «يحمل مشروع القناة آمالنا الكبيرة، كونه يعد واحداً من مشاريع التطوير الأساسية الكبرى في الإمارات العربية المتحدة، وتجسيداً لرؤية وضعتها شركة البركة الدولية للاستثمار منذ سبع سنوات، للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي في قطاعي السياحة والترفيه».