8.9 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال 2020

عجمان (وام)

كشف التقرير العقاري السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن استقرار أداء السوق العقاري في الإمارة، حيث بلغ إجمالي حجم التصرفات العقارية خلال العام 2020 نحو 8.9 مليار درهم في حين قدر حجم التداول العقاري بحوالي 3.3 مليار درهم تم تداولها على إجمالي مساحة قدرت بنحو 1.8 مليون متر مربع.

وأكد ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالندب أن القطاع العقاري في إمارة عجمان حافظ على مستوياته الإيجابية وذلك بفضل الإجراءات والقرارات الاستباقية التي سنتها حكومة عجمان والتي كان لها أثر إيجابي وساهمت بشكل كبير في الحد من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وأوضح المرزوقي أن حجم الاستثمارات العقارية خلال العام المنصرم قدر بحوالي 4.6 مليار درهم حيث بلغ حجم استثمارات المواطنين 2.3 مليار درهم في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 2.1 مليار درهم مع تسجيل 143 مليون درهم استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وصرح المرزوقي أن أعلى قيمة مبايعة خلال العام 2020 تم تسجيلها في «القطاع الشرقي» بحي «الزاهية» والتي بلغت 416 مليون درهم كما قدرت أعلى قيمة رهن بنحو 467 مليون درهم بحي «الجرف 1» التابع للقطاع الأوسط.

وعن أكثر الأحياء تداولاً قال المرزوقي إن «حي الزاهية» جاء في المركز الأول يليه كل من «حي الياسمين» و«حي العالية» على التوالي، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على مشروعي «لؤلؤة عجمان» و«عجمان ون».