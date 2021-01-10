ارتفاع الأسهم «الحمراء والصفراء» بسوق دبي

حسام عبدالنبي (دبي)

استفادت أسهم الشركات الخاسرة «الرايات الحمراء والصفراء» في سوق دبي المالي، من الارتفاعات الإيجابية التي حققتها الشركات القيادية أمس، لتسجل 7 منها ارتفاعات جيدة.

وكان سوق دبي المالي أعلن في أكتوبر الماضي عن تطبيق إجراءات جديدة بخصوص الشركات المساهمة المدرجة التي سجلت خسائر متراكمة أدت لتآكل نسبة ملحوظة من رأسمالها، بهدف حماية المستثمرين.

وتقرر إضافة علامة مميزة (راية أو علم) باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 20% إلى أقل من نسبة 50% من رأسمالها، كما يضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر، إلى جانب اسم الشركة على شاشة الأسعار، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت نسبة 50 % فأكثر من رأسمالها.

وخلال جلسة التداول، سجلت 3 من أسهم الرايات الحمراء ارتفاعات (من أصل 5 شركات متداولة أمس) وتصدرها «الاثمار القابضة» بنسبة 5% ليغلق عند سعر 0.268 درهم، وتلاه «إن ديجيتال سيرفيس» بنسبة ارتفاع 2.66% ليغلق عند سعر 0.154 درهم، ثم «أملاك للتمويل» بنسبة 2.64% ليغلق عند 0.272 درهم، واستقر سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» عند سعر 0.084 درهم، بعد أن ارتفع في بداية جلسة التداولات إلى 0.086 درهم، وفي المقابل انخفض سهم «المدينة للتمويل والاستثمار» بنسبة 4.5 % إلى 0.189 درهم. وسجلت أسهم 4 شركات تحمل علامة الرايات الصفراء (من أصل 7 متداولة أمس) ارتفاعات وتصدرها الإمارات للمرطبات بنسبة 14.87% ليغلق عند 7.8 درهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بنسبة ارتفاع 3.12% ليسجل 0.302 درهم، ثم ديار للتطوير بنسبة 2% إلى 0.298 درهم، وارتفع سهم «اكتتاب القابضة» بنسبة 0.52% ليغلق عند سعر 0.191 درهم، فيما استقرت أسهم دبي الإسلامية للتأمين «أمان»، والخليج للملاحة القابضة، والإسلامية العربية للتأمين «سلامة» في نهاية التعاملات، بعد أن سجلت ارتفاعات متفاوتة في بداية التداولات.