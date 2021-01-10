عبيد الطاير يلتقي وزير الخزانة الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس الأول، ستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركي في أبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وممثلين عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ حيث تم مناقشة العلاقات الاستراتيجية المشتركة، وسبل تطوير وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. وخلال اللقاء، أكد الطاير التزام الإمارات بتوطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة، باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على مستوى العالم، وقال: «تحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري». وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للولايات المتحدة في المنطقة، كما تعد الوجهة الأولى للصادرات الأميركية من المنتجات والخدمات في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، وكذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي بأسواق الدولة.