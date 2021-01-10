5.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)



واصلت أسواق المال الإماراتية صعودها مع بداية اليوم الأول من تعاملاتها في الأسبوع الثاني من العام 2021، وسط استمرار تداولاتها المليارية بدعم من تدفق مزيد من السيولة الأجنبية إلى قاعات التداول في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 5.4 مليار درهم في ختام التعاملات. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.85% مخترقاً حاجز 2674 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5176 نقطة، بزيادة 0.24% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي. وكان سهم «إعمار العقارية» قاد النشاط في سوق دبي المالي، مرتفعاً إلى 4.04 درهم وسط تداولات مكثفة بلغت قيمتها 110 ملايين درهم، وتبعه سهم «إعمار للتطوير» إلى 2.96 درهم، وسهم «داماك» إلى 1.45 درهم. كذلك صعد سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.83 درهم، فيما أغلق سهم «طيران العربية» عند مستوى 1.38 درهم. وفي سوق العاصمة، ارتفع سهم الدار العقارية إلى 3.23 درهم بتداولات تجاوزت قيمتها 106 ملايين درهم. وبلغ سهم بنك أبوظبي التجاري مستوى 6.13 درهم، كما ارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» إلى 3.89 درهم.

وتجاوزت قيمة السيولة المتداولة في السوقين مليار درهم، ووصل عدد الأسهم المتداولة 621 مليون سهم نفذت من خلال 9959 صفقة.