«كهرباء الشارقة» تنفذ 15 محطة توزيع خلال 2020

الشارقة (الاتحاد)

أضافت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 15 محطة توزيع جديدة للشبكة خلال عام 2020، بهدف تحقيق الاستقرار والثبات للشبكات وتوصيل الكهرباء للتوسعات والمناطق التطويرية الجديدة.

وقال سعيد السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن المحطات الجديدة تعمل على تلبية الاحتياجات وتوصيل الخدمات للمناطق والمشروعات التطويرية الجديدة، وتتضمن خطة الهيئة تنفيذ 19 محطة توزيع جديدة جهد 33 كيلو فولت في مختلف مناطق إمارة الشارقة، بالإضافة إلى دخول محطة الجادة جهد 132 إلى الخدمة خلال الفترة القادمة.

من جانبها، أوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي، أن محطات التوزيع التي تمت إضافتها للشبكة خلال عام 2020 تضمنت 3 محطات جهد 132 كيلو فولت، تشمل محطات واسط وتلال والطي وعدد 12 محطة توزيع فرعية جهد 33 /11 كيلو فولت.