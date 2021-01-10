الحكومة الإيطالية بانتظار البرلمان لزيادة العجز

روما (د ب أ)- صرح وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري بأن الحكومة تعتزم التوجه للبرلمان خلال الشهر الجاري للحصول على موافقته على زيادة أخرى في العجز المالي، لتلبية الاحتياجات المتعلقة باللقاحات والرعاية الصحية ودعم الشركات والعاملين.

وأوضح جوالتيري، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، أن الطلب يتضمن 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن الحكومة تأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تطلب فيها المزيد من المال.

ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فسيكون هذا هو الطلب الحكومي الخامس للموافقة على زيادة العجز منذ فرض الإغلاق الوطني الأول لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مارس من العام الماضي. وتتوقع الحكومة حالياً عجزاً يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وأوضح الوزير أن الحكومة تراجع قريبا توقعاتها بشأن الاقتصاد والديون، إلا أنه أشار إلى أنه لا يوجد ما يبرر التوقع بأن تتجاوز نسبة العجز العشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

وذكرت تقارير محلية أنه من المرجح أن يجتمع مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء لمناقشة الاستغلال الأمثل للأموال التي سيتم الحصول عليها من من حزمة تعافٍ أوروبية.